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Бочкарёв Евгений Алексеевич

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Место рождения

Средний Егорлык, Целинский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

12.02.1904

Дата смерти

11.03.1971

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Средний Егорлык, Целинский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бочкарёва Антонина Евгеньевна

Мать ребёнка: Горлова Наталья Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лопатина (Бокарёва) Людмила Евгеньевна

Мать ребёнка: Горлова Наталья Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горлова Наталья Владимировна

Смерть
11.03.1971
Москва, город федерального значения Москва

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