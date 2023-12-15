Бочкарёв Евгений Алексеевич
Место рождения
Дата рождения12.02.1904
Дата смерти11.03.1971
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бочкарёва Антонина Евгеньевна
Мать ребёнка: Горлова Наталья Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лопатина (Бокарёва) Людмила Евгеньевна
Мать ребёнка: Горлова Наталья Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.03.1971
Москва, город федерального значения Москва