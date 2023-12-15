Горлова Наталья Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.02.1915
Дата смерти15.05.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1915
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бочкарёва Антонина Евгеньевна
Отец ребёнка: Бочкарёв Евгений Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лопатина (Бокарёва) Людмила Евгеньевна
Отец ребёнка: Бочкарёв Евгений Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.05.1994