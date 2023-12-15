Горлова Наталья Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горлова Наталья Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.02.1915

Дата смерти

15.05.1994

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1915

Отец: Горлов Владимир Петрович

Мать: Горлова (Врангель) Наталья Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бочкарёва Антонина Евгеньевна

Отец ребёнка: Бочкарёв Евгений Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лопатина (Бокарёва) Людмила Евгеньевна

Отец ребёнка: Бочкарёв Евгений Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бочкарёв Евгений Алексеевич

Смерть
15.05.1994

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