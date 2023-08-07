Есенбулатова Халипат Ахматовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Карагулов Ахмат Усеевич
Мать: Карагулова Сайрав
Рождение ребёнка
28.06.1988
Дочь: Атурбаева Эльвира Ибадулаевна
Отец ребёнка: Есенбулатов Ибадула Мавлюнбердиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Абдулмеджидова Альбина Ибадулаевна
Отец ребёнка: Есенбулатов Ибадула Мавлюнбердиевич