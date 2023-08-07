Есенбулатова Халипат Ахматовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Есенбулатова Халипат Ахматовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ха
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Карагулов Ахмат Усеевич

Мать: Карагулова Сайрав

Рождение ребёнка
28.06.1988

Дочь: Атурбаева Эльвира Ибадулаевна

Отец ребёнка: Есенбулатов Ибадула Мавлюнбердиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Абдулмеджидова Альбина Ибадулаевна

Отец ребёнка: Есенбулатов Ибадула Мавлюнбердиевич

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