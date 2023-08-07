Есенбулатов Ибадула Мавлюнбердиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.03.1963
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1963
Отец: Есенбулатов Мавлюнберде
Рождение ребёнка
28.06.1988
Дочь: Атурбаева Эльвира Ибадулаевна
Мать ребёнка: Есенбулатова Халипат Ахматовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Абдулмеджидова Альбина Ибадулаевна
Мать ребёнка: Есенбулатова Халипат Ахматовна
Смерть
Неизвестно