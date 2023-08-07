Есенбулатов Ибадула Мавлюнбердиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Есенбулатов Ибадула Мавлюнбердиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.03.1963

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ха
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1963

Отец: Есенбулатов Мавлюнберде

Мать: Есенбулатова Акканум Саитовна

Рождение ребёнка
28.06.1988

Дочь: Атурбаева Эльвира Ибадулаевна

Мать ребёнка: Есенбулатова Халипат Ахматовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Абдулмеджидова Альбина Ибадулаевна

Мать ребёнка: Есенбулатова Халипат Ахматовна

Смерть
Неизвестно
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