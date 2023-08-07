Атурбаева Эльвира Ибадулаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.06.1988
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1988
Рождение ребёнка
03.08.2010
Отец ребёнка: Атурбаев Ислам Сайпулаевич
Рождение ребёнка
03.12.2016
Отец ребёнка: Атурбаев Ислам Сайпулаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Атурбаев Ислам Сайпулаевич