Анисимова Рипсимия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смерти24.08.1884
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.02.1861
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Данилов Никита
Рождение ребёнка
08.09.1862
Сын: Никитин Осип Никитич
Отец ребёнка: Данилов Никита
Рождение ребёнка
17.11.1864
Сын: Григорий Никитич
Отец ребёнка: Данилов Никита
Рождение ребёнка
23.10.1865
Сын: Яков Никитич
Отец ребёнка: Данилов Никита
Рождение ребёнка
01.12.1867
Дочь: Варвара Никитина
Отец ребёнка: Данилов Никита
Рождение ребёнка
20.05.1870
Дочь: Феодосья
Отец ребёнка: Данилов Никита
Рождение ребёнка
17.12.1872
Дочь: Анастасия Никитина
Отец ребёнка: Данилов Никита
Рождение ребёнка
08.02.1875
Сын: Никитин Никифор
Отец ребёнка: Данилов Никита
Рождение ребёнка
10.07.1879
Сын: Петр
Отец ребёнка: Данилов Никита
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Данилов Никита
Смерть
24.08.1884