Анисимова Рипсимия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнисимова Рипсимия

Анисимова Рипсимия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

24.08.1884

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1836 г.р.

Дети

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.02.1861

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Данилов Никита

Рождение ребёнка
08.09.1862

Сын: Никитин Осип Никитич

Отец ребёнка: Данилов Никита

Рождение ребёнка
17.11.1864

Сын: Григорий Никитич

Отец ребёнка: Данилов Никита

Рождение ребёнка
23.10.1865

Сын: Яков Никитич

Отец ребёнка: Данилов Никита

Рождение ребёнка
01.12.1867

Дочь: Варвара Никитина

Отец ребёнка: Данилов Никита

Рождение ребёнка
20.05.1870

Дочь: Феодосья

Отец ребёнка: Данилов Никита

Рождение ребёнка
17.12.1872

Дочь: Анастасия Никитина

Отец ребёнка: Данилов Никита

Рождение ребёнка
08.02.1875

Сын: Никитин Никифор

Отец ребёнка: Данилов Никита

Рождение ребёнка
10.07.1879

Сын: Петр

Отец ребёнка: Данилов Никита

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Данилов Никита

Смерть
24.08.1884
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close