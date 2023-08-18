Никита Данилевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикита Данилевич

Никита Данилевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1860 г.р.

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Данил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1860

Сын: Осип

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно