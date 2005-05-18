Дьячкова (Зиновьева) Анна Николаевна
Место рождения
Дата рождения08.04.1924
Дата смерти18.05.2005
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1924
Отец: Зиновьев Николай
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.03.1950
Сын: Дьячков Александр Александрович
Отец ребёнка: Дьячков Александр (Валентин) Сергеевич
Рождение ребёнка
1962
Сын: Дьячков Николай Александрович
Отец ребёнка: Дьячков Александр (Валентин) Сергеевич
Смерть
18.05.2005