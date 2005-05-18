Дьячкова (Зиновьева) Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дьячкова (Зиновьева) Анна Николаевна

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Место рождения

Первушино, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

08.04.1924

Дата смерти

18.05.2005

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1924

Отец: Зиновьев Николай

Мать: не указана

Первушино, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дьячков Александр (Валентин) Сергеевич

Рождение ребёнка
05.03.1950

Сын: Дьячков Александр Александрович

Отец ребёнка: Дьячков Александр (Валентин) Сергеевич

Первушино, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1962

Сын: Дьячков Николай Александрович

Отец ребёнка: Дьячков Александр (Валентин) Сергеевич

Первушино, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
18.05.2005
Первушино, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан

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