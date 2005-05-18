Дьячков Александр (Валентин) Сергеевич
Место рождения
Дата рождения16.10.1924
Дата смерти18.05.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1924
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.03.1950
Сын: Дьячков Александр Александрович
Мать ребёнка: Дьячкова (Зиновьева) Анна Николаевна
Рождение ребёнка
1962
Сын: Дьячков Николай Александрович
Мать ребёнка: Дьячкова (Зиновьева) Анна Николаевна
Смерть
18.05.2005