Дьячков Александр (Валентин) Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДьячков Александр (Валентин) Сергеевич

Дьячков Александр (Валентин) Сергеевич

avatar

Место рождения

Первушино, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

16.10.1924

Дата смерти

18.05.2005

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1924

Отец: Дьячков Сергей Александрович

Мать: Дьячкова (Первушина) Анастасия Алексеевна

Первушино, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дьячкова (Зиновьева) Анна Николаевна

Рождение ребёнка
05.03.1950

Сын: Дьячков Александр Александрович

Мать ребёнка: Дьячкова (Зиновьева) Анна Николаевна

Первушино, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1962

Сын: Дьячков Николай Александрович

Мать ребёнка: Дьячкова (Зиновьева) Анна Николаевна

Первушино, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
18.05.2005
Первушино, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан

Мы используем куки для улучшения работы сайта.