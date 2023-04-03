Васса Михайлова
Место рожденияд. Городище, Калининский район, Тверская область
Дата рождения1723
Дата смерти1791
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ерофей Ананьин
Рождение ребёнка
1749
Сын: Ларион Ерофеев
Отец ребёнка: Ерофей Ананьин
Рождение ребёнка
1754
Сын: Егор Ерофеев
Отец ребёнка: Ерофей Ананьин
Смерть
1791