Васса Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васса Михайлова

Место рождения

д. Городище, Калининский район, Тверская область

Дата рождения

1723

Дата смерти

1791

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1723 г.р.

Дети

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ерофей Ананьин

Рождение ребёнка
1749

Сын: Ларион Ерофеев

Отец ребёнка: Ерофей Ананьин

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1754

Сын: Егор Ерофеев

Отец ребёнка: Ерофей Ананьин

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1791

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