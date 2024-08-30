Лапшин (Андроников) Иван Леонтьевич
Место рожденияI Инаковка Кирсановского р-на Тамбовской области
Дата рождения16.06.1884
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1884
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
1903
Сын: Лапшин Петр Иванович
Мать ребёнка: Лапшина (Андроникова) Марфа Панфиловна
Рождение ребёнка
20.06.1912
Дочь: Кавзолова (Артемова) Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Лапшина (Андроникова) Марфа Панфиловна
Рождение ребёнка
1918
Сын: Лапшин Александр Иванович
Мать ребёнка: Лапшина (Андроникова) Марфа Панфиловна