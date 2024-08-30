Лапшин (Андроников) Иван Леонтьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лапшин (Андроников) Иван Леонтьевич

Место рождения

I Инаковка Кирсановского р-на Тамбовской области

Дата рождения

16.06.1884

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1885 г.р.

Дети

1903 г.р.
1912 г.р.
1918 г.р.
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Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1884

Отец: Лапшин Леонтий Андронович

Мать: Лапшина Прасковья Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лапшина (Андроникова) Марфа Панфиловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лапшина (Андроникова) Марфа Панфиловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лапшина (Андроникова) Марфа Панфиловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лапшина (Андроникова) Марфа Панфиловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лапшина (Андроникова) Марфа Панфиловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лапшина (Андроникова) Марфа Панфиловна

Рождение ребёнка
1903

Сын: Лапшин Петр Иванович

Мать ребёнка: Лапшина (Андроникова) Марфа Панфиловна

Рождение ребёнка
20.06.1912

Дочь: Кавзолова (Артемова) Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Лапшина (Андроникова) Марфа Панфиловна

Рождение ребёнка
1918

Сын: Лапшин Александр Иванович

Мать ребёнка: Лапшина (Андроникова) Марфа Панфиловна

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