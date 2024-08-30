Лапшина (Андроникова) Марфа Панфиловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
1903
Сын: Лапшин Петр Иванович
Отец ребёнка: Лапшин (Андроников) Иван Леонтьевич
Рождение ребёнка
20.06.1912
Дочь: Кавзолова (Артемова) Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Лапшин (Андроников) Иван Леонтьевич
Рождение ребёнка
1918
Сын: Лапшин Александр Иванович
Отец ребёнка: Лапшин (Андроников) Иван Леонтьевич