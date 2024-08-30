Лапшина (Андроникова) Марфа Панфиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лапшина (Андроникова) Марфа Панфиловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1884 г.р.

Дети

1903 г.р.
1912 г.р.
1918 г.р.
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Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лапшин (Андроников) Иван Леонтьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лапшин (Андроников) Иван Леонтьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лапшин (Андроников) Иван Леонтьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лапшин (Андроников) Иван Леонтьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лапшин (Андроников) Иван Леонтьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лапшин (Андроников) Иван Леонтьевич

Рождение ребёнка
1903

Сын: Лапшин Петр Иванович

Отец ребёнка: Лапшин (Андроников) Иван Леонтьевич

Рождение ребёнка
20.06.1912

Дочь: Кавзолова (Артемова) Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Лапшин (Андроников) Иван Леонтьевич

Рождение ребёнка
1918

Сын: Лапшин Александр Иванович

Отец ребёнка: Лапшин (Андроников) Иван Леонтьевич

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