Кавзолова (Артемова) Ольга Ивановна
Место рожденияI Инаковка Кирсановского р-на Тамбовской области
Дата рождения20.06.1912
Дата смерти26.09.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1912
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кавзолов Григорий Петрович
Развод
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
18.02.1938
Рождение ребёнка
21.04.1939
Дочь: Грехова (Артемова) Зинаида Петровна
Отец ребёнка: Артемов Петр Михайлович
Лежнево, Лежневский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
04.01.1954
Смерть
26.09.1992