Кавзолова (Артемова) Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кавзолова (Артемова) Ольга Ивановна

Место рождения

I Инаковка Кирсановского р-на Тамбовской области

Дата рождения

20.06.1912

Дата смерти

26.09.1992

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1912

Отец: Лапшин (Андроников) Иван Леонтьевич

Мать: Лапшина (Андроникова) Марфа Панфиловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кавзолов Григорий Петрович

Развод
Неизвестно

Муж: Артемов Петр Михайлович

Развод
Неизвестно

Муж: Кавзолов Григорий Петрович

Бракосочетание
18.02.1938

Муж: Артемов Петр Михайлович

Рождение ребёнка
21.04.1939

Дочь: Грехова (Артемова) Зинаида Петровна

Отец ребёнка: Артемов Петр Михайлович

Лежнево, Лежневский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
04.01.1954

Муж: Кавзолов Григорий Петрович

Смерть
26.09.1992

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