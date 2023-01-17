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Чернухин Петр Сергеевич

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Место рождения

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: Чернухин Сергей Иванович

Мать: Чернухина Анна Павловна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
13.03.1910 ст.

Сын: Чернухин Алексей Петрович

Мать ребёнка: Чернухина Наталья Николаевна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
19.01.1914 ст.

Сын: Чернухин Иван Петрович

Мать ребёнка: Чернухина Наталья Николаевна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернухина Наталья Николаевна

Смерть
Неизвестно
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