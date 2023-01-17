Чернухин Петр Сергеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890
Отец: Чернухин Сергей Иванович
Мать: Чернухина Анна Павловна
Рождение ребёнка
13.03.1910 ст.
Сын: Чернухин Алексей Петрович
Мать ребёнка: Чернухина Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
19.01.1914 ст.
Мать ребёнка: Чернухина Наталья Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно