Чернухина Наталья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.03.1910 ст.
Сын: Чернухин Алексей Петрович
Отец ребёнка: Чернухин Петр Сергеевич
Рождение ребёнка
19.01.1914 ст.
Отец ребёнка: Чернухин Петр Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно