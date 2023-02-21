Чернухина Наталья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернухина Наталья Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1890 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.03.1910 ст.

Сын: Чернухин Алексей Петрович

Отец ребёнка: Чернухин Петр Сергеевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
19.01.1914 ст.

Сын: Чернухин Иван Петрович

Отец ребёнка: Чернухин Петр Сергеевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернухин Петр Сергеевич

Смерть
Неизвестно
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