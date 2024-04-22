Белавин Трофим Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияДо 1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1884
Отец: Белавин Алексей Кузьмич
Мать: Белавина Домна Авдеевна
Рождение ребёнка
07.08.1902
Дочь: Белавина Мария Трофимовна
Мать ребёнка: Белавина -- Ирина Кононовна
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1902 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3346]
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно