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Белавин Трофим Алексеевич

Место рождения

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

До 1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1884

Отец: Белавин Алексей Кузьмич

Мать: Белавина Домна Авдеевна

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
07.08.1902

Дочь: Белавина Мария Трофимовна

Мать ребёнка: Белавина -- Ирина Кононовна

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1902 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3346]
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белавина -- Ирина Кононовна

Смерть
Неизвестно
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