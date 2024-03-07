Белавин Алексей Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1866
Отец: Белавин Кузьма
Рождение ребёнка
До 1884
Сын: Белавин Трофим Алексеевич
Мать ребёнка: Белавина Домна Авдеевна
Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Белавина Домна Авдеевна
Смерть
Неизвестно