Белавин Алексей Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белавин Алексей Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1866

Отец: Белавин Кузьма

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1884

Сын: Белавин Трофим Алексеевич

Мать ребёнка: Белавина Домна Авдеевна

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белавина Домна Авдеевна

Смерть
Неизвестно
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