Белавина -- Ирина Кононовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБелавина -- Ирина Кононовна

Белавина -- Ирина Кононовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1884 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.08.1902

Дочь: Белавина Мария Трофимовна

Отец ребёнка: Белавин Трофим Алексеевич

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1902 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3346]
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белавин Трофим Алексеевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close