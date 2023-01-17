Седова (Вологина (Вавилина)) Прасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Седова (Вологина (Вавилина)) Прасковья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.10.1906

Муж: Седов Алексей Григорьевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
30.08.1912

Дочь: Телелюева Клавдия Алексеевна

Отец ребёнка: Седов Алексей Григорьевич

Рождение ребёнка
21.03.1915

Сын: Седов Яков Алексеевич

Отец ребёнка: Седов Алексей Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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