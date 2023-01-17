Седова (Вологина (Вавилина)) Прасковья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.10.1906
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
30.08.1912
Дочь: Телелюева Клавдия Алексеевна
Отец ребёнка: Седов Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
21.03.1915
Отец ребёнка: Седов Алексей Григорьевич
Смерть
Неизвестно