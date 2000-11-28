Телелюева (Седова) Клавдия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Телелюева (Седова) Клавдия Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.08.1912

Дата смерти

28.11.2000

Пол

Женский

Отец

1887 г.р.

Мать

1887 г.р.

Муж

1912 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1912

Отец: Седов Алексей Григорьевич

Мать: Седова (Вологина (Вавилина)) Прасковья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Телелюев Александр Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Телелюев Александр Андреевич

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Телелюев Александр Андреевич

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Телелюев Александр Андреевич

Рождение ребёнка
10.02.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
28.11.2000
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

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