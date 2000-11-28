Телелюева (Седова) Клавдия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.08.1912
Дата смерти28.11.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1912
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Телелюев Александр Андреевич
Рождение ребёнка
1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Телелюев Александр Андреевич
Рождение ребёнка
10.02.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
28.11.2000
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область