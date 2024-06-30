Белова (Марфина) Людмила
Место рожденияс. Антоновка Дергачевский район Саратовская область
Дата рождения31.05.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1980
Отец: Марфин Валерий
Бракосочетание
10.07.1999
Муж: Белов Павел
Рождение ребёнка
18.10.1999
Сын: Белов Александр
Отец ребёнка: Белов Павел
Рождение ребёнка
06.10.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Белов Павел