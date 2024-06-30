Белова (Марфина) Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белова (Марфина) Людмила

Место рождения

с. Антоновка Дергачевский район Саратовская область

Дата рождения

31.05.1980

Пол

Женский

Отец

1951 г.р.

Мать

1952 г.р.

Муж

1978 г.р.

Дети

1999 г.р.
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Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1980

Отец: Марфин Валерий

Мать: Марфина (Казакова) Любовь

Бракосочетание
10.07.1999

Муж: Белов Павел

Рождение ребёнка
18.10.1999

Сын: Белов Александр

Отец ребёнка: Белов Павел

Рождение ребёнка
06.10.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Белов Павел

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