Марфина (Казакова) Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфина (Казакова) Любовь

Место рождения

пос. Урожайный Дергачевский район Саратовская область

Дата рождения

20.08.1952

Пол

Женский

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1952

Отец: Казаков Николай

Мать: Казакова (Кульгускина) Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марфин Валерий

Рождение ребёнка
11.03.1975

Сын: Марфин Юрий

Отец ребёнка: Марфин Валерий

Рождение ребёнка
31.05.1980

Дочь: Белова (Марфина) Людмила

Отец ребёнка: Марфин Валерий

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