Марфина (Казакова) Любовь
Место рожденияпос. Урожайный Дергачевский район Саратовская область
Дата рождения20.08.1952
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1952
Отец: Казаков Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Марфин Валерий
Рождение ребёнка
11.03.1975
Сын: Марфин Юрий
Отец ребёнка: Марфин Валерий
Рождение ребёнка
31.05.1980
Дочь: Белова (Марфина) Людмила
Отец ребёнка: Марфин Валерий