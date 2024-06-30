Белов Павел
Место рожденияСаратов.
Дата рождения29.03.1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1978
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.07.1999
Жена: Белова (Марфина) Людмила
Рождение ребёнка
18.10.1999
Сын: Белов Александр
Мать ребёнка: Белова (Марфина) Людмила
Рождение ребёнка
06.10.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Белова (Марфина) Людмила