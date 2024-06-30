Белов Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белов Павел

Место рождения

Саратов.

Дата рождения

29.03.1978

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1980 г.р.

Дети

1999 г.р.
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Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1978

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.07.1999

Жена: Белова (Марфина) Людмила

Рождение ребёнка
18.10.1999

Сын: Белов Александр

Мать ребёнка: Белова (Марфина) Людмила

Рождение ребёнка
06.10.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Белова (Марфина) Людмила

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