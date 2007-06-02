Тимофеева Зинаида Александровна
Место рожденияМелекес (Димитровград) Ульяновской области
Дата рождения24.03.1927
Дата смерти02.06.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
01.05.945
Рождение
24.03.1927
Рождение ребёнка
01.02.1947
Сын: Индман Александр Айзикович
Отец ребёнка: Индман Айзик Абрамович
Рождение ребёнка
24.06.1952
Дочь: Ишкова (Индман) Любовь Айзиковна
Отец ребёнка: Индман Айзик Абрамович
Смерть
02.06.2007