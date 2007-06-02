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Тимофеева Зинаида Александровна

Место рождения

Мелекес (Димитровград) Ульяновской области

Дата рождения

24.03.1927

Дата смерти

02.06.2007

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
01.05.945

Муж: Индман Айзик Абрамович

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение
24.03.1927

Отец: Тимофеев Александр Евплович

Мать: Тимофеева (Шамина) Дарья Сергеевна

Рождение ребёнка
01.02.1947

Сын: Индман Александр Айзикович

Отец ребёнка: Индман Айзик Абрамович

Рождение ребёнка
24.06.1952

Дочь: Ишкова (Индман) Любовь Айзиковна

Отец ребёнка: Индман Айзик Абрамович

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Смерть
02.06.2007
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область

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