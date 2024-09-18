Индман Айзик Абрамович
Место рожденияГомель
Дата рождения21.12.1917
Дата смерти17.07.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
01.05.945
Рождение
21.12.1917
Отец: Индман Абрам Львович
Мать: Индман Хая Исааковна
Рождение ребёнка
01.02.1947
Сын: Индман Александр Айзикович
Мать ребёнка: Тимофеева Зинаида Александровна
Рождение ребёнка
24.06.1952
Дочь: Ишкова (Индман) Любовь Айзиковна
Мать ребёнка: Тимофеева Зинаида Александровна
Смерть
17.07.1990