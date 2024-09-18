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Индман Айзик Абрамович

Место рождения

Гомель

Дата рождения

21.12.1917

Дата смерти

17.07.1990

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
01.05.945

Жена: Тимофеева Зинаида Александровна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение
21.12.1917

Отец: Индман Абрам Львович

Мать: Индман Хая Исааковна

Рождение ребёнка
01.02.1947

Сын: Индман Александр Айзикович

Мать ребёнка: Тимофеева Зинаида Александровна

Рождение ребёнка
24.06.1952

Дочь: Ишкова (Индман) Любовь Айзиковна

Мать ребёнка: Тимофеева Зинаида Александровна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Смерть
17.07.1990
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область

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