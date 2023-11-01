Агрипина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1830
Сын: Пыжев Василий Евдокимович
Отец ребёнка: Пыжев Евдоким Ефимович
Рождение ребёнка
1832
Сын: Пыжев Никифор Евдокимович
Отец ребёнка: Пыжев Евдоким Ефимович
Рождение ребёнка
1834
Дочь: (Пыжева) Домника Евдокимовна
Отец ребёнка: Пыжев Евдоким Ефимович
Рождение ребёнка
1841
Отец ребёнка: Пыжев Евдоким Ефимович