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Агрипина Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пыжев Евдоким Ефимович

Рождение ребёнка
1830

Сын: Пыжев Василий Евдокимович

Отец ребёнка: Пыжев Евдоким Ефимович

Рождение ребёнка
1832

Сын: Пыжев Никифор Евдокимович

Отец ребёнка: Пыжев Евдоким Ефимович

Рождение ребёнка
1834

Дочь: (Пыжева) Домника Евдокимовна

Отец ребёнка: Пыжев Евдоким Ефимович

Рождение ребёнка
1841

Сын: Пыжев Иван Евдокимович

Отец ребёнка: Пыжев Евдоким Ефимович

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