Пыжев Евдоким Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Пыжев Ефим Иванович
Мать: Мария
Рождение ребёнка
1830
Сын: Пыжев Василий Евдокимович
Мать ребёнка: Агрипина Федоровна
Рождение ребёнка
1832
Сын: Пыжев Никифор Евдокимович
Мать ребёнка: Агрипина Федоровна
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Домника Евдокимовна
Мать ребёнка: Агрипина Федоровна
Рождение ребёнка
1841
Мать ребёнка: Агрипина Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агрипина Федоровна