Пыжев Евдоким Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пыжев Евдоким Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Пыжев Ефим Иванович

Мать: Мария

Рождение ребёнка
1830

Сын: Пыжев Василий Евдокимович

Мать ребёнка: Агрипина Федоровна

Рождение ребёнка
1832

Сын: Пыжев Никифор Евдокимович

Мать ребёнка: Агрипина Федоровна

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Домника Евдокимовна

Мать ребёнка: Агрипина Федоровна

Рождение ребёнка
1841

Сын: Пыжев Иван Евдокимович

Мать ребёнка: Агрипина Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агрипина Федоровна

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