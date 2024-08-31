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Асосков Степан Иванович

Место рождения

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

30.07.1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1854

Отец: Асосков Иван Фомич

Мать: Асоскова Марфа Алексеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
18.10.1872

Жена: Асоскова (Ложкина) Дарья Тарасовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.02.1874

Дочь: Асоскова (Асоскова) Евдокия Степановна

Мать ребёнка: Асоскова (Ложкина) Дарья Тарасовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.03.1876

Дочь: Асоскова (Асоскова) Александра Степановна

Мать ребёнка: Асоскова (Ложкина) Дарья Тарасовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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