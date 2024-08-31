Асосков Степан Иванович
Место рождения
Дата рождения30.07.1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1854
Отец: Асосков Иван Фомич
Бракосочетание
18.10.1872
Рождение ребёнка
17.02.1874
Дочь: Асоскова (Асоскова) Евдокия Степановна
Мать ребёнка: Асоскова (Ложкина) Дарья Тарасовна
Рождение ребёнка
13.03.1876
Дочь: Асоскова (Асоскова) Александра Степановна
Мать ребёнка: Асоскова (Ложкина) Дарья Тарасовна
Смерть
Неизвестно