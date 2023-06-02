Асоскова Марфа Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.07.1854
Отец ребёнка: Асосков Иван Фомич
Рождение ребёнка
11.11.1857
Отец ребёнка: Асосков Иван Фомич
Рождение ребёнка
23.08.1860
Дочь: Асоскова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Асосков Иван Фомич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Асосков Иван Фомич
Смерть
Неизвестно