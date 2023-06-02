Асоскова Марфа Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Асоскова Марфа Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.07.1854

Сын: Асосков Степан Иванович

Отец ребёнка: Асосков Иван Фомич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.11.1857

Сын: Асосков Иван Иванович

Отец ребёнка: Асосков Иван Фомич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.08.1860

Дочь: Асоскова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Асосков Иван Фомич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Асосков Иван Фомич

Смерть
Неизвестно
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