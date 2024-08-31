Асоскова (Ложкина) Дарья Тарасовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Асоскова (Ложкина) Дарья Тарасовна

Место рождения

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

13.03.1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1855

Отец: Ложкин Тарас Фролович

Мать: Ложкина Матрона Романовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
18.10.1872

Муж: Асосков Степан Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.02.1874

Дочь: Асоскова (Асоскова) Евдокия Степановна

Отец ребёнка: Асосков Степан Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.03.1876

Дочь: Асоскова (Асоскова) Александра Степановна

Отец ребёнка: Асосков Степан Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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