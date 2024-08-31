Асоскова (Ложкина) Дарья Тарасовна
Место рождения
Дата рождения13.03.1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1855
Отец: Ложкин Тарас Фролович
Бракосочетание
18.10.1872
Рождение ребёнка
17.02.1874
Дочь: Асоскова (Асоскова) Евдокия Степановна
Отец ребёнка: Асосков Степан Иванович
Рождение ребёнка
13.03.1876
Дочь: Асоскова (Асоскова) Александра Степановна
Отец ребёнка: Асосков Степан Иванович
Смерть
Неизвестно