Провоторов Егор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Провоторов Егор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Провоторов Иван

Мать: Провоторова Лукерья Ивановна

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Данилова Мария Егоровна

Мать ребёнка: Провоторова Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
1932

Сын: Провоторов Владимир Егорович

Мать ребёнка: Провоторова Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Зинаида Егоровна

Мать ребёнка: Провоторова Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
1947

Дочь: Провоторова Валентина Егоровна

Мать ребёнка: Провоторова Татьяна Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Провоторова Татьяна Михайловна

Смерть
Неизвестно
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