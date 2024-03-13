Провоторов Егор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Провоторов Иван
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Данилова Мария Егоровна
Мать ребёнка: Провоторова Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
1932
Сын: Провоторов Владимир Егорович
Мать ребёнка: Провоторова Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Зинаида Егоровна
Мать ребёнка: Провоторова Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Провоторова Валентина Егоровна
Мать ребёнка: Провоторова Татьяна Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно