Провоторов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1903
Мать ребёнка: Провоторова Лукерья Ивановна
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Гостева Анна Ивановна
Мать ребёнка: Провоторова Лукерья Ивановна
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Провоторова Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: Провоторова Лукерья Ивановна
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Провоторова Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Провоторова Лукерья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно