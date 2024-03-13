Провоторов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Провоторов Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Сын: Провоторов Егор Иванович

Мать ребёнка: Провоторова Лукерья Ивановна

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Гостева Анна Ивановна

Мать ребёнка: Провоторова Лукерья Ивановна

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Провоторова Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Провоторова Лукерья Ивановна

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Провоторова Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Провоторова Лукерья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Провоторова Лукерья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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