Дедкова (Санаева) Руфина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дедкова (Санаева) Руфина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Санаев Алексей

Мать: Санаева Екатерина

Рождение ребёнка
09.03.?

Дочь: Гекк (Дедкова) Клавдия Петровна

Отец ребёнка: Дедков Петр Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дедков Петр Яковлевич

Рождение ребёнка
17.05.1954

Дочь: Коваленя (Дедкова) Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Дедков Петр Яковлевич

Борисовка, Еманжелинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно

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