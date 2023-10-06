Дедкова (Санаева) Руфина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Санаев Алексей
Мать: Санаева Екатерина
Рождение ребёнка
09.03.?
Дочь: Гекк (Дедкова) Клавдия Петровна
Отец ребёнка: Дедков Петр Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.05.1954
Дочь: Коваленя (Дедкова) Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Дедков Петр Яковлевич
Борисовка, Еманжелинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно