Дедков Петр Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дедков Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.05.1954
Дочь: Коваленя Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Дедкова Руфина Алексеевна
Борисовка, Еманжелинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
09.03.?
Дочь: Гекк Клавдия Петровна
Мать ребёнка: Дедкова Руфина Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно