Дедков Петр Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дедков Петр Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дедков Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.05.1954

Дочь: Коваленя Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Дедкова Руфина Алексеевна

Борисовка, Еманжелинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
09.03.?

Дочь: Гекк Клавдия Петровна

Мать ребёнка: Дедкова Руфина Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дедкова Руфина Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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