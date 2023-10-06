Санаева Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Санаева Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Санаев Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Санаева Любовь Алексеевна

Отец ребёнка: Санаев Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Санаева Нина Алексеевна

Отец ребёнка: Санаев Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Санаев Павел Алексеевич

Отец ребёнка: Санаев Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дедкова (Санаева) Руфина Алексеевна

Отец ребёнка: Санаев Алексей

Смерть
Неизвестно

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