Краль (Краль) Евгения Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краль (Краль) Евгения Моисеевна

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Место рождения

Россия, Краснодар

Дата рождения

22.12.1904

Дата смерти

1982

Пол

Женский

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1904

Отец: Краль Моисей Харитонович

Мать: Краль Матрена Романовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осикин Андрей Маркович

Рождение ребёнка
05.05.1931

Дочь: (Краль-Осикина) Габриэль Андреевна

Отец ребёнка: Осикин Андрей Маркович

Рождение ребёнка
28.02.1934

Сын: Осикин Юрий Андреевич

Отец ребёнка: Осикин Андрей Маркович

Рождение ребёнка
21.09.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Осикин Андрей Маркович

Смерть
1982

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