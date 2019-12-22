Краль (Краль) Евгения Моисеевна
Место рожденияРоссия, Краснодар
Дата рождения22.12.1904
Дата смерти1982
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1904
Отец: Краль Моисей Харитонович
Мать: Краль Матрена Романовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.05.1931
Дочь: (Краль-Осикина) Габриэль Андреевна
Отец ребёнка: Осикин Андрей Маркович
Рождение ребёнка
28.02.1934
Отец ребёнка: Осикин Андрей Маркович
Рождение ребёнка
21.09.1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Осикин Андрей Маркович
Смерть
1982