Краль Матрена Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зайончковская Мария Семеновна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чередниченко Ольга
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.12.1904
Дочь: Краль (Краль) Евгения Моисеевна
Отец ребёнка: Краль Моисей Харитонович
Смерть
Неизвестно