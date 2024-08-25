Краль Матрена Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краль Матрена Романовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зайончковская Мария Семеновна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чередниченко Ольга

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.12.1904

Дочь: Краль (Краль) Евгения Моисеевна

Отец ребёнка: Краль Моисей Харитонович

Смерть
Неизвестно

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