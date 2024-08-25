Осикин Андрей Маркович
Место рожденияРоссия, с.Колыбелка Лискинского района Воронежской области
Дата рождения01.09.1889
Дата смерти1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1889
Отец: Осикин Марк
Мать: Осикина Ксения
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.05.1931
Дочь: (Краль-Осикина) Габриэль Андреевна
Мать ребёнка: Краль (Краль) Евгения Моисеевна
Рождение ребёнка
28.02.1934
Мать ребёнка: Краль (Краль) Евгения Моисеевна
Рождение ребёнка
21.09.1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Краль (Краль) Евгения Моисеевна
Смерть
1982