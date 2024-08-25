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Осикин Андрей Маркович

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Место рождения

Россия, с.Колыбелка Лискинского района Воронежской области

Дата рождения

01.09.1889

Дата смерти

1982

Пол

Мужской

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1889

Отец: Осикин Марк

Мать: Осикина Ксения

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Краль (Краль) Евгения Моисеевна

Рождение ребёнка
05.05.1931

Дочь: (Краль-Осикина) Габриэль Андреевна

Мать ребёнка: Краль (Краль) Евгения Моисеевна

Рождение ребёнка
28.02.1934

Сын: Осикин Юрий Андреевич

Мать ребёнка: Краль (Краль) Евгения Моисеевна

Рождение ребёнка
21.09.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Краль (Краль) Евгения Моисеевна

Смерть
1982

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