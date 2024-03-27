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Баширов Салигаскар

Место рождения

д. Н.-Кармалы

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1842 г.р.

Мать

Не указана

Дети

1911 г.р.
1913 г.р.
1919 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Баширов Абдулсалях

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911

Дочь: (Баширов) Минисрур

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1913

Сын: Баширов Нурислам

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1919

Сын: Баширов Ибрай

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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