Баширов Нурислам — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баширов Нурислам

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1883 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Баширов Салигаскар

Мать: не указана

Военная служба
Неизвестно
Баширов Мурислам Салиевич рядовой В архив Дата рождения __.__.1913 Дата и место призыва 25.07.1941 Аургазинский РВК, Башкирская АССР, Аургазинский р-н Посмотреть на карте Дата выбытия __.08.1942 Причи... Показать все
Смерть
Неизвестно
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