Баширов Нурислам
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Баширов Салигаскар
Мать: не указана
Военная служба
Неизвестно
Баширов Мурислам Салиевич рядовой В архив Дата рождения __.__.1913 Дата и место призыва 25.07.1941 Аургазинский РВК, Башкирская АССР, Аургазинский р-н Посмотреть на карте Дата выбытия __.08.1942 Причи... Показать все
Смерть
Неизвестно