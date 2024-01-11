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Баширов Ибрай

Место рождения

Башкортостан Аургазинский р/н д Карамалы

Дата рождения

1919

Дата смерти

26.07.1993

Пол

Мужской

Отец

1883 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Баширов Салигаскар

Мать: не указана

Башкортостан Аургазинский р/н д Карамалы
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Баширова Шарифа

Военная награда
Неизвестно
Баширов Ибрай Салигаскарович ст. лейтенант В архив Дата рождения __.__.1919 Место рождения Башкирская АССР, Аургазинский р-н, д. Н.-Кормалы Место призыва Аургазинский РВК, Башкирская АССР, Аургазински... Показать все
Военная награда
Неизвестно
Баширов Ибрай Салигаскарович В архив Дата рождения __.__.1919 Место рождения Башкирская АССР, Аургазинский р-н, д. Н. Карамалы Наименование награды Орден Отечественной войны II степени Архив ЦАМО Карт... Показать все
Смерть
26.07.1993
Башкортостан Салават
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