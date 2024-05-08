Кашапова (Гостева) Aлла Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кашапова (Гостева) Aлла Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.12.1957

Пол

Женский

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1957

Отец: Гостев Николай Сергеевич

Мать: Гостева (Федорецкая) Ирина Кирилловна

Бракосочетание
12.10.1979

Муж: Кашапов Расим Зуфарович

Рождение ребёнка
06.05.1980

Сын: Кашапов Руслан Расимович

Отец ребёнка: Кашапов Расим Зуфарович

Слюдянка, Слюдянский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
06.12.1981

Дочь: Власенко (Кашапова) Светлана Расимовна

Отец ребёнка: Кашапов Расим Зуфарович

Байкальск, Слюдянский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
19.03.1988

Сын: Кашапов Артём Расимович

Отец ребёнка: Кашапов Расим Зуфарович

Слюдянка, Слюдянский муниципальный район, Иркутская область

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