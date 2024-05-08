Кашапова (Гостева) Aлла Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.12.1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1957
Бракосочетание
12.10.1979
Рождение ребёнка
06.05.1980
Отец ребёнка: Кашапов Расим Зуфарович
Рождение ребёнка
06.12.1981
Дочь: Власенко (Кашапова) Светлана Расимовна
Отец ребёнка: Кашапов Расим Зуфарович
Байкальск, Слюдянский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
19.03.1988
Отец ребёнка: Кашапов Расим Зуфарович