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Кашапов Расим Зуфарович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.12.1954

Пол

Мужской

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1954

Отец: Кашапов Зуфар Вильданович

Мать: Кашапова (Халиулина) Масрура Закеевна

Бракосочетание
12.10.1979

Жена: Кашапова (Гостева) Aлла Николаевна

Рождение ребёнка
06.05.1980

Сын: Кашапов Руслан Расимович

Мать ребёнка: Кашапова (Гостева) Aлла Николаевна

Слюдянка, Слюдянский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
06.12.1981

Дочь: Власенко (Кашапова) Светлана Расимовна

Мать ребёнка: Кашапова (Гостева) Aлла Николаевна

Байкальск, Слюдянский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
19.03.1988

Сын: Кашапов Артём Расимович

Мать ребёнка: Кашапова (Гостева) Aлла Николаевна

Слюдянка, Слюдянский муниципальный район, Иркутская область

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