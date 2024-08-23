Голубцов Емельян Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Голубцов Степан-Василий?
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Орск, город Орск, Оренбургская область
Бракосочетание
До 1892
Рождение ребёнка
07.05.1892
Дочь: (Голубцова) Наталья Емельяновна
Мать ребёнка: Голубцова (Тюрина) Екатерина Яковлевна
Рождение ребёнка
До 1893
Дочь: Тарабанова (Голубцова) Пелагея Емельяновна
Мать ребёнка: Голубцова (Тюрина) Екатерина Яковлевна
Смерть
Неизвестно