Голубцов Емельян Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубцов Емельян Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Голубцов Степан-Василий?

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Орск, город Орск, Оренбургская область
Бракосочетание
До 1892

Жена: Голубцова (Тюрина) Екатерина Яковлевна

Рождение ребёнка
07.05.1892

Дочь: (Голубцова) Наталья Емельяновна

Мать ребёнка: Голубцова (Тюрина) Екатерина Яковлевна

Рождение ребёнка
До 1893

Дочь: Тарабанова (Голубцова) Пелагея Емельяновна

Мать ребёнка: Голубцова (Тюрина) Екатерина Яковлевна

Смерть
Неизвестно

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