Голубцова (Тюрина) Екатерина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
11.11.1872
Рождение ребёнка
28.02.1881
Дочь: (Голубцова) Марфа Емельяновна
Отец ребёнка: Голубцов Емельян Степанович-Васильевич
Рождение ребёнка
11.02.1886
Дочь: (Голубцова) Анна Емельяновна
Отец ребёнка: Голубцов Емельян Степанович-Васильевич
Рождение ребёнка
10.10.1889
Дочь: Тарабанова (Голубцова) Пелагея Емельяновна
Отец ребёнка: Голубцов Емельян Степанович-Васильевич
Рождение ребёнка
07.05.1892
Сын: Голубцов Николай Емельянович
Отец ребёнка: Голубцов Емельян Степанович-Васильевич
Смерть
Неизвестно