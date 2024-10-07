Голубцова (Тюрина) Екатерина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубцова (Тюрина) Екатерина Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Орск, город Орск, Оренбургская область
Бракосочетание
11.11.1872

Муж: Голубцов Емельян Степанович-Васильевич

Орск, город Орск, Оренбургская область
Рождение ребёнка
28.02.1881

Дочь: (Голубцова) Марфа Емельяновна

Отец ребёнка: Голубцов Емельян Степанович-Васильевич

Орск, город Орск, Оренбургская область
Рождение ребёнка
11.02.1886

Дочь: (Голубцова) Анна Емельяновна

Отец ребёнка: Голубцов Емельян Степанович-Васильевич

Орск, город Орск, Оренбургская область
Рождение ребёнка
10.10.1889

Дочь: Тарабанова (Голубцова) Пелагея Емельяновна

Отец ребёнка: Голубцов Емельян Степанович-Васильевич

Рождение ребёнка
07.05.1892

Сын: Голубцов Николай Емельянович

Отец ребёнка: Голубцов Емельян Степанович-Васильевич

Смерть
Неизвестно

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