Махов Иван Михайлов
Место рождения.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Махов Михаил Андреев
Мать: ?
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
26.01.1904
Жена: Махова Матрона Борисова
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
03.06.1905
Дочь: Агрипина Иванова
Мать ребёнка: Махова Матрона Борисова
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
?.02.1917
Мать ребёнка: Махова Матрона Борисова
Смерть
Неизвестно