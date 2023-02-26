Махов Иван Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМахов Иван Михайлов

Махов Иван Михайлов

avatar

Место рождения

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Махов Михаил Андреев

Мать: ?

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
26.01.1904

Жена: Махова Матрона Борисова

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
03.06.1905

Дочь: Агрипина Иванова

Мать ребёнка: Махова Матрона Борисова

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
?.02.1917

Сын: Махов Василий Иванович

Мать ребёнка: Махова Матрона Борисова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close