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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1884
Сын: Махов Иван Михайлов
Отец ребёнка: Махов Михаил Андреев
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Блинова Параскева Михайлова
Отец ребёнка: Махов Михаил Андреев
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1890
Дочь: Ефимия Михайлова
Отец ребёнка: Махов Михаил Андреев
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.