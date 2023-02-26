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Махова Матрона Борисова

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Место рождения

д.Костенёво Калужской губ.

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: ?

Мать: ?

д.Костенёво Калужской губ.
Бракосочетание
26.01.1904

Муж: Махов Иван Михайлов

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
03.06.1905

Дочь: Агрипина Иванова

Отец ребёнка: Махов Иван Михайлов

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
?.02.1917

Сын: Махов Василий Иванович

Отец ребёнка: Махов Иван Михайлов

Смерть
Неизвестно
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