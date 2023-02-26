Махова Матрона Борисова
Место рожденияд.Костенёво Калужской губ.
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
26.01.1904
Муж: Махов Иван Михайлов
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
03.06.1905
Дочь: Агрипина Иванова
Отец ребёнка: Махов Иван Михайлов
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
?.02.1917
Отец ребёнка: Махов Иван Михайлов
Смерть
Неизвестно