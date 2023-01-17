Бредов Эмиль Эмильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.07.1844
Дата смерти1897
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.10.1873
Мать ребёнка: Бредова Софья Егоровна
Рождение ребёнка
1876
Сын: Бредов Александр Эмильевич
Мать ребёнка: Бредова Софья Егоровна
Рождение ребёнка
22.04.1884
Мать ребёнка: Бредова Софья Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бредова Софья Егоровна
Смерть
1897