Бредов Эмиль Эмильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБредов Эмиль Эмильевич

Бредов Эмиль Эмильевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.07.1844

Дата смерти

1897

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.10.1873

Сын: Бредов Николай Эмильевич

Мать ребёнка: Бредова Софья Егоровна

Рождение ребёнка
1876

Сын: Бредов Александр Эмильевич

Мать ребёнка: Бредова Софья Егоровна

Рождение ребёнка
22.04.1884

Сын: Бредов Фёдор Эмильевич

Мать ребёнка: Бредова Софья Егоровна

Ивангород, Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бредова Софья Егоровна

Смерть
1897
Ивангород, Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close