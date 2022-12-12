Бредов Александр (Александр Эмиль Георг) Эмильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смерти1927
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Бредов Эмиль Эмильевич
Мать: Бредова Софья Егоровна
Рождение ребёнка
21.05.1899
Сын: Бредов Константин Александрович
Мать ребёнка: Бредова Екатерина Ипполитовна
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
14.11.1900
Сын: Бредов Александр Александрович
Мать ребёнка: Бредова Екатерина Ипполитовна
Рождение ребёнка
Около 1902
Дочь: Бредова Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Бредова Екатерина Ипполитовна
Рождение ребёнка
1906
Сын: Бредов Георгий Александрович
Мать ребёнка: Бредова Екатерина Ипполитовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1927