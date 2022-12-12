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Бредов Александр (Александр Эмиль Георг) Эмильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

1927

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Бредов Эмиль Эмильевич

Мать: Бредова Софья Егоровна

Рождение ребёнка
21.05.1899

Сын: Бредов Константин Александрович

Мать ребёнка: Бредова Екатерина Ипполитовна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
14.11.1900

Сын: Бредов Александр Александрович

Мать ребёнка: Бредова Екатерина Ипполитовна

Рождение ребёнка
Около 1902

Дочь: Бредова Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Бредова Екатерина Ипполитовна

Рождение ребёнка
1906

Сын: Бредов Георгий Александрович

Мать ребёнка: Бредова Екатерина Ипполитовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бредова Екатерина Ипполитовна

Смерть
1927
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